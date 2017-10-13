西屯潮洋溪橋啟用 紓解往逢甲商圈車流

潮洋溪橋通車啟用，地方都肯定。（記者張菁雅攝）

2017-10-13 12:32

〔記者張菁雅／台中報導〕鄰近逢甲商圈的台中市西屯區至善路、西屯路在尖峰時段經常塞車。台中市政府因此在至善路上新闢跨越潮洋溪的橋樑，做為迴轉道，紓解西屯路車流。潮洋溪橋今天啟用，台中市長林佳龍表示，潮洋溪橋可大量紓解西屯路交通流量，搭配潮洋溪河川整治工程，未來將進一步打造為水岸花都城市景觀。

至善路位在潮洋溪，為兩向單行道路，上下班及假日時段常因車輛於西屯路迴轉，造成西屯路直行車輛壅塞。建設局新闢長12公尺、寬度14公尺跨越潮洋溪的橋樑，提供車輛迴轉車道。

市長林佳龍今天在建設局長黃玉霖的陪同下主持潮洋溪橋啟用典禮，他表示，鄰近逢甲商圈的至善路及西屯路附近常塞車，甚至發生車禍，在民代的建議下，市府建造潮洋溪橋，可大量紓解西屯路附近的交通流量，並減少車禍。另外，考量潮洋溪經過人口密集處，且位於重要交通地段，市府也爭取前瞻基礎建設預算2億5000萬元進行河川整治工程，包括改善水質及人行、自行車行空間等，讓市民可以親近河川。

潮洋溪橋為單向迴轉道，居民建議是否改為雙向，黃玉霖則說明，迴轉道一般都採單向通行，雙向通行可能造成交通打結；潮洋溪迴轉道設計已經過交通評估，將先通行試用，若有其他問題，會儘速召集交通局一同會勘，評估進行微調。

立委張廖萬堅、市議員陳淑華與黃馨慧也到場參加啟用典禮，張廖萬堅表示，潮洋溪自92年起進行人行步道改善工程，才漸漸有民眾散步、遛狗，親近這條河川，很高興前瞻基礎建設納入潮洋溪河川整治工程，他會持續為市民爭取潮洋溪及筏仔溪河川整治相關經費。

另外，黃馨慧建議市府補強潮洋溪橋的交通指示牌，陳淑華則建議市府將惠來溪上游整治工程也納入前瞻基礎建設。