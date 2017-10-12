教育部突襲解除董事職務 國語日報董事批蠻橫

國語日報董事按月支薪違反教育部規範，遭到教育部聲請解散全體董事職務，現任董事洪國樑認為，官方作法蠻橫。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-12 19:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕國語日報董事會今年因紛爭而未能如期改選，又疑似按月支薪違反教育部規範，今天遭教部突襲向法院聲請解散全體董事職務，對此，現任董事洪國樑認為，官方作法蠻橫，後續盼由司法定奪。

洪國樑說，教育部在9月5日來函，認為國語日報是政府捐助成立，並超過5成以上，但董事會經開會後不同意此說法，要求官方拿出捐助5成以上的證明，讓董事會心服口服，但教育部對此卻不回應；

另外，洪國樑表示，在此事件中，教育部9月5日的來函有提到，若董事會不服，可提起訴願，因此依照官方公文的時效，在1個月內提訴願，結果沒有等到訴願結果，教育部又直接向法院採取行動，直言：「不知道要我們提訴願是什麼意義？」

而教育部還認定國語日報董事按月支領薪水，認為違反了「教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點」，董事必須「無給職」，對此，洪國樑解釋，董事會章程都有送教育部核備，是依照章程支領，後續說有法條有改變，要求我們停領，董事會也依法停領，如今要繳回也可以，但必須依法，而且應釐清事情，不朔及既往才是。

洪國樑認為，教育部作法蠻橫，完全不服氣，如今將看法院後續通知，未來將靜待後續司法及訴願發展。