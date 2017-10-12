基隆長青歌唱賽 首度改採臉書空中PK

黃彩美唱港町十三番地演歌，有一段跨時代背景故事。（記者林欣漢攝）

2017-10-12 16:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕一年一度的長青歌唱比賽，基隆市政府社會處今年首度拉到臉書上舉辦，長輩們自行錄製比賽歌曲上傳臉書粉絲專頁「雞籠銀髮歌喉讚」，即日起到24日止，得到最多的「讚」或「笑臉」前15名入圍獲獎，首日已有逾500人按讚。

社會處長吳挺鋒表示，老人歌唱比賽行之有年，過去報名熱烈，但每年比賽常見到許多熟面孔，想讓更多長輩參與，也使長青一族跟上網路時代腳步，把時下年輕人喜歡自拍隨手上傳社群網站分享的方式，也運用在人手一機的長輩身上，並邀請家人好友及網友們擔任此次歌唱活動的評審。

今年的長青歌唱比賽，讓設籍基隆市、滿65歲以上的長輩們自行錄製1分鐘長的唱歌影片，上傳至「雞籠銀髮歌喉讚」臉書活動頁面，即日起可邀請親朋好友相揪來按讚，獲得最多「讚」及「笑臉」次數的前15名，將於11月11日的社區關懷據點成果展上接受表揚。

社會處老人福利科長蔡惠貞說，今年共有204人報名，參賽者最高齡的是98歲的張碧玉，演唱日文歌曲桃太郎；91歲黃彩美唱演歌港町十三番地；69歲翁陳芳子唱燒肉粽，都有一段跨時代背景故事。