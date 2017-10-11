將安樂死法案交棒瓊瑤？ 傅達仁：不希望台灣充斥活死人

84歲前體育主播傅達仁驚爆他罹患胰臟癌，只剩2個月壽命，積極推動安樂死法案的他將任務交給戰友瓊瑤，希望能讓病人有尊嚴的離世。（資料照，記者王文麟攝）

2017-10-11 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕84歲前體育主播傅達仁積極推動安樂死法案，現卻驚爆他罹患胰臟癌，只剩2個月壽命，傅達仁今表示，「原本是因膽管支架受盡折磨，後來大腸又切除息肉，最近榮總又發現我多了胰臟癌，活得很沒尊嚴」，他自認來日無多，將推動安樂死的法案棒交給瓊瑤，並指出「唯有立法推動，台灣才不會有這麼多沒尊嚴的活死人」。

憑著一隻筆捧紅無數當家花旦的作家瓊瑤，數個月前因丈夫平鑫病情與平家子女鬧翻，8月底出席新出《雪花飄落之前》座談會倡導善終權引各界關注。

瓊瑤得知傅達仁病況後，在臉書表示：「曾幾何時，傅達仁老了，病了！一封寫給蔡總統，請求合法安樂死的信震驚各界，這才知道傅達仁已經八十五歲，病痛纏身，每天過著生不如死的日子。那個帶給我們歡樂的傳奇人物，也逃不掉歲月的摧殘。他和鑫濤一樣，都為這個社會奉獻了一生，到了老年，卻陷進『求生不得，求死不能』的境地！」希望蔡英文總統、行政院能重視他們的訴求，明天她也將親赴現場支持傅達仁在醫院舉辦的畫展。

瓊瑤：呼籲有影響力的人士共同發聲

瓊瑤也在文中說：「傅達仁說他走後要交棒給我，可是，我也快八十歲了。我還有多少時間和體力來大聲疾呼，為這些社會邊緣人奔走呢？」呼籲醫界、政商界具有影響力的人士能夠站出來一同發聲。

據《風傳媒》報導，傅達仁表示，當他看到平鑫濤的病況，更認為瓊瑤是他的戰友，「台灣不要有那麼多沒尊嚴的活死人，這立法要推動」。