慶祝台灣女兒日 鄭文燦允在南桃園設「女兒館」

來自菲律賓、印度及我國的亞洲女孩人權大使造訪市府，和桃園市長鄭文燦交流。（記者陳昀攝）

2017-10-11 12:18

［記者陳昀／桃園報導］慶祝台灣女孩日，桃園市政府社會局結合勵馨社會福利事業基金會，邀請來自菲律賓、印度及我國的亞洲女孩人權大使造訪市府，在勵馨執行長紀惠容建議下，市長鄭文燦允諾要在南桃園尋覓地點設置「女兒館」，「中壢警察日式宿舍群是個不錯的選擇。」

紀惠容表示，希望各地方政府都能投資女孩，給女孩公平的機會、友善的空間，並建議桃園市政府設置「女兒館」。

鄭文燦當場答覆說，北桃園已有一座婦女館，因此研議在南桃園尋覓地點，設置一座「女兒館」，內部規劃展覽、表演、研習教室及夢想空間，有好幾個正在修復的日式宿舍群都是不錯的選擇。

印度女孩人權大使Monisha Muniyandi去年遭遇火災事故造成嚴重燒傷，她說，希望藉由自己面對創傷的經驗，成為年輕婦女們的榜樣，不再害怕接受自己。

她說，印度婦女面臨安全、教育等資源被剝奪的問題，她也要為家鄉發聲，希望成就一個沒有歧視和性別暴力的世界。

菲律賓女孩人權大使Flory Joy Alvarez去年經歷過嚴重車禍，幸運撿回一命後決心要投身公益，目前擔任紅十字會志工及山坡出版社副主編，並積極參與婦女賦權活動，也正投入水環境衛生設施的社區計畫，要解決塞班和卡皮茲省附近的水資源問題。

台灣女孩人權大使黃靖茹曾在景美女中發起服裝儀容革命，要求學校廢止穿白鞋白襪規定，希望爭取女性的身體自主性，擺脫傳統束縛。