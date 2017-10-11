國慶連假國道離峰優惠 交通部：有達到效果

2017-10-11 10:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國慶連假甫結束，不少民眾對於連4天的國道壅塞車潮頗有不滿。交通部常務次長祁文中上午受訪指出，國慶連假期間國道首次試辦日間離峰減價措施，在首日南下及最後一天北上，分別移轉了3%與16%交通量，近165萬輛車輛轉移到離峰時段，有達到效果。

交通部公布國慶連假交通疏導措施，為國道首次試辦日間離峰減價，高速公路局估計可因此移轉約7%尖峰時段的車流量，但在國慶連架首日，國道車流仍然塞爆，直到第3、4日塞車狀況才稍有緩解，但有不少用路人質疑此次日間離峰減價的措施沒有效果。

祈文中在列席立法院交通委員會備詢前受訪，指出本次國慶連假期間，首日南下車流有移轉3%的交通量至離峰時段，最後一天北上，則移轉了16%交通量，總計增加將近165萬輛車輛至離峰時段，疏導措施有達到效果。

但祈文中說，較於二二八連假，國慶連假的國道交通量平均整體成長將近5%，所以車輛難免還是非常多，本次連假夜間仍有實施暫停收費，交通流量僅次於春節期間，顯示本次假期的旅次還是相當大。

至於元旦連假是否繼續實施離峰減價，祈文中表示，交通部開會檢討國慶連假實施情形，盼國道總使用量能均勻分配在各時段，交通部也會做通盤檢討，盼減少使用私人運具，國道容量不可能再以工程增加，公共運輸平均每趟乘載人數較高，會持續滾動式檢討。