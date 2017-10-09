桃園購物節登場 10月發票滿500 登錄可抽萬元禮

2017-10-09 20:30

［記者陳昀／桃園報導］為期一個月的桃園購物節登場，10月在桃園消費、單筆發票金額滿500元（含）就能上網登錄發票抽獎，獎項包含輝葉龍王按摩椅、YAMAHA機車、PHILIPS抗敏清淨機等，10月19日至22日桃園巨蛋還有免費入場的「超級桃園購物展」，天天都有不同促銷活動。

桃市府經濟發展局長朱松偉指出，桃園購物節的重頭戲「超級桃園購物展」，規劃桃園好禮、潮流美妝、健康樂活等10個特色展區，且安排國際品牌進駐，展期間在展館內發票金額累積滿千元就能抽福袋、刮刮樂，或參加「百萬限時大搬家」等活動，現場也會每天有不同促銷活動，包含早鳥VIP、抽獎2倍送、加1元多1件等。

他說，「超級桃園購物展」預計吸引10萬人次參與，創造至少4千萬元營業額，帶動全市購物誘因、刺激消費，也希望吸引外縣市民眾共襄盛舉，因此展期間會安排桃園火車站到桃園巨蛋的免費接駁車。

朱松偉表示，桃市府也與資策會合作設置APP，民眾下載「桃園智慧商圈聰明購（IDEAS Shopping）」APP，可體驗到店集點、好禮刮刮卡、商圈優惠尋寶、多螢幕體感互動遊戲、購物滿額發票抽獎等優惠活動，詳情可查詢「超級桃園購物節」網站或臉書粉絲團。