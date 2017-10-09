雙十過後恐有颱風形成！ 桃園以南今高溫炎熱

今天白天東半部地區及北部山區會有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-09 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕東北風及熱帶性低氣壓外圍雲系預計影響到今天（9日）清晨，清晨之前東半部、恆春半島、基隆北海岸及大台北山區還是會有明顯雨勢，白天東半部地區及北部山區會有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣；另外氣象專家彭啟明也指出，雙十過後恐有不只一個颱風生成。

中央氣象局指出，氣溫方面今天台北及東半部高溫約32至33度，桃園以南受偏東風背風沉降影響，將有34至36度的高溫，中午前後還是要注意防曬、多補充水分；各地清晨夜裡低溫約25至27度。空氣品質部分，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

受到東北風及熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天風力雖稍減弱，但中部以北、東南部、恆春半島及各外島沿海還是有8至9級的強陣風，民眾連假期間前往海邊活動以及海上作業需注意。

氣象局指出，週三水氣又會增多，東半部及桃園以北地區降雨機率增加，中南部則維持多雲到晴，有午後雷陣雨的天氣型態。週四至18日又有一波東北風南下，加上南方雲系的影響，北部、東半部及南部天氣將不穩定。

另外氣象專家彭啟明表示，國慶日過後，菲律賓東方變成一個大低壓帶，有利於颱風生成，且不只有一個。但模式的看法差距很大，還沒有參考價值，不過按照台灣目前情況來看，很需要再一個颱風的雨水，才能安心度過明年春天。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 28 ~ 35 29 ~ 33 26 ~ 32

今天台北及東半部高溫約32至33度，桃園以南受偏東風背風沉降影響，將有34至36度的高溫，各地清晨夜裡低溫約25至27度。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）