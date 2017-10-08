大巨蛋大客車 遠雄有意停靠松菸倉庫

根據遠雄都審報告書，遠雄規劃比照世大運期間，將大客車停靠在菸廠路上下客，更會利用到松菸文創園區1至4號倉庫。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-10-08 21:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄在9月中旬向台北市都市設計審議會遞件，預計本月中展開都審會幹事會，遠雄2日將都審報告書公布放上遠雄巨蛋公司網站，開放閱覽。其中，因台灣建築中心要求57輛大客車無法滿載下地，遠雄規劃比照世大運期間，將大客車停靠在菸廠路上下客，更會利用到松菸文創園區1至4號倉庫。然而松菸屬文化局管轄，都發局表示，文化局一直沒有正面回覆是否同意，將在都審會幹事會要求文化局確認。

台灣建築中心去年審議時認為，大巨蛋將57輛大客車停放地下空間有安全疑慮，因此要求大客車僅能有2人下到地下室，其餘乘客須於地面層上下車。而遠雄與台北市交通局多次討論交通方案，提出停靠在大巨蛋園區、松菸園區北側的菸廠路方案。

都發局都市設計科長羅文明表示，大客車交通及大巨蛋商業空間減少面積等議題希望可以在都審會幹事會釐清對於主管機關文化局是否已同意遠雄停靠，都發局表示文化局一直未正面答覆此事，因此將邀請到幹事會確認。

遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄有與文化局溝通大客車停靠在松菸一事，文化局也清楚遠雄未來使用方式及強度，但是否同意要請文化局回覆；記者致電文化局長鍾永豐，但至截稿前未取得回應。

另外，對於遠雄都審報告書上網閱覽是否屬於特例，羅文明解釋，大巨蛋案因為備受關注，所以過去市府就有要求相關審議資料都要上網公告，因此這次要求上網公告是依循審議慣例。