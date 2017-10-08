獲贈新樂器 大肚追分國小管樂團總算有新樂器可使用

2017-10-08 09:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚追分國小的管樂團已成立25年，但樂器都已老舊，在地方人士爭取下，獲得中油液化天然氣工程處捐贈價值近百萬的新管弦樂器，讓孩子得以使用新樂器，演奏出更美的樂音。

25年前中油公司捐贈大肚追分國小的管樂器，由於多年來樂器都已老舊，在市議員陳世凱向中油液化天然氣工程處多次爭取，終於獲得中油公司同意補助追分國小價值近百萬的新管弦樂器。

追分管樂團成立至今已成立25年，由於管樂器相當貴，因此成立之初，由中油捐助贈送管樂，讓學校減輕負擔，20多年來，培養無數在地優秀音樂人才，也積極參與校內外的演出，在全國音樂比賽履獲佳績。

由於追分管樂團的很多樂器都使用多年，若要更換樂器，礙於管樂器相當貴，而學校的經費有限，要更換樂器需要一筆很大的經費，因此，學校一直無法更換老舊樂器。

市議員陳世凱在半年前協助追分國小向中油液化天然氣工程處爭取補助管樂器的設備，獲得中油允諾，同意捐出近百萬的補助，協助追分國小購置新樂器。

新購置的樂器有法國號、粗細管長號、定音鼓、鐘琴、膠管豎笛等，價值為99萬5000元。

陳世凱表示，追分國小是一所人文薈萃、文風鼎盛的學校，25年前，追分國小的管樂器就是中油捐助，但經過這麼多久的使用，管樂器已老舊，因此協助追分國小向中油爭取，獲得中油的支持，讓追分的管樂團能在無負擔的情況下專心表演。

中油液化天然氣工程處副處長康文正表示，中油身為在地企業，要發揮社會企業的責任，同時也鼓勵已有25年歷史的追分管樂團代代相傳。

校長賴如足則感謝市議員陳世凱及中油的協助，讓追分管樂團能有新的樂器可使用。