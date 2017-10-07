連假瘋玩關子嶺 「浴衣派對」毛小孩也上台走秀

關子嶺浴衣派對，連5隻毛小孩也穿上浴衣走秀。（記者楊金城攝）

2017-10-07 20:56

〔記者楊金城／台南報導〕2017台南關子嶺溫泉美食節「泥好！歡迎關嶺」系列活動，今天下午不但舉辦Cosplay競賽，動漫角色大車拼，晚間更舉辦「浴衣派對」熱鬧開趴，連5隻毛小孩也穿上浴衣走秀，關子嶺充滿年輕氣息、歡樂氛圍。

台南市觀光旅遊局今年特別推出關子嶺原創動漫角色－小楓、小泉擔任觀光大使，邀請各類動漫角色舉辦關嶺二次元盛典Cosplay競賽互動同樂，有18組參賽者報名，扮演精心打扮的悟空、弱音、次郎太刀、三太子、歲星、巴衛、米莉亞、亞絲娜等各式動漫角色參賽，讓民眾看得目不轉睛，拍手叫好。

Cosplay競賽由黃雅玲扮演香獨秀獲得冠軍，吳怡靜扮演亞絲娜獲第二名，林典雅及洪怡婷扮演螢丸、和泉守兼定獲得第三名；吳怡靜扮演的角色還獲得最佳人氣獎。

晚上7點「浴衣派對」隨後開趴，安排關子嶺住宿旅客穿著下榻飯店的特色浴衣上台走秀，加上台南在地米蘭時尚免費贊助頭髮造型服務，讓遊客留下如模特兒般走秀的甜美回憶。

此外，現場假日市集也提供上百件繽紛浴衣讓民眾免費穿著參與派對，前300名穿浴衣者也能兌換「咖啡香蓮子千層蛋糕」和飲料，氣氛十分歡樂。