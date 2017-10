基隆潮藝術活動今天下午在和平島公園舉行開幕儀式,市長林右昌(左3)與來賓們一起「破冰」。(記者林欣漢攝)

2017-10-07 18:56

〔記者林欣漢/基隆報導〕邁入第3年的基隆潮藝術活動,今天下午在和平島公園舉行開幕儀式,現場有多件藝術工作者創作,和平島公園彷彿變身成一座藝術島,基隆市長林右昌說,透過藝術不斷累積的過程,使基隆的山海景色都變成美術館、博物館,整座城市都是一個舞台、劇場。

文化局長馬嫻育指出,2015年開始和國立海洋科技博物館合作辦理潮藝術活動,今年持續合辦並邀請交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處加入,國內外共11組藝術家,結合在地歷史、地景特色,在潮境公園、舊漁會正濱大樓等地進行現場創作及展出,展期至11月底止。

菲律賓藝術家Lesley-Anne Cao作品「Untiled(When the cup)(無題 當杯子)」,草地上杯子兩個顯目大字,凸顯海中塑膠比魚多的省思;日本齊藤幹男(Mikio Saito)以稻草、竹子和黏土,創作一條「Milk Fish under the Milky Way(銀河下的牛奶魚)」,也讓人想到保護環境的重要。