奇美醫院另類義診 幫弱勢學生除刺青

2017-10-07 00:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕許多年輕人因為好奇心或是同儕鼓勵，結伴刺青，但因找到刺青師傅不一定是入行很久，有的甚至是練習，以價格便宜或免費吸引年輕族群，讓18歲下以年輕族群相當感興趣，刺青後卻因社會觀感，擔心進入職場被貼標籤而後悔，但除刺青的費用高，因此永康奇美醫院，就推出另類義診，幫弱勢學生除刺青。

1名22歲的陳姓女學生，4年前和同學認識一名刺青師傅，幫他們免費刺青，因此她左右手臂各刺了大大的彩色蝴蝶結及十字架，一開始覺得很炫，家人也不反對，直到現在即將到校外實習，怕被貼標籤想除刺青，但卻怕痛，加上一次治療要好幾萬，家裡無力負擔，而感到無助。

奇美醫學中心整形外科暨醫美中心主任黃國峯表示，以前曾與警察單位合作義診，到警局為不想再「混」的青少年除刺青，但每個人只能做一次，效果不佳，只是顏色變淡，而無法完全除去，直到去年醫院引進近千萬元「皮秒雷射」機器後，與台南市政府社會局及學校合作，針對弱勢者義診，以完整療程協助去除刺青，不過彩色刺青需要很多次才能完全清除，以陳女的狀況至少要10次，費用足以讓一個大學生唸完公立大學。

黃國峯建議，年輕人愛美刺青，有的人也會在身上刺男女朋友的名字，但建議不要太早刺，否則因社會觀感後悔，或是分手一定要把名字去掉，如果出社會後，想刺也可找較漂亮的「藝術刺青」，否則要「痛好幾次」，得不償失。