幫少女刺青刺上床 刺青男挨告判刑2年4個月

2017-09-16 15:04

〔記者李立法／屏東報導〕21歲藍姓刺青男邀未成年女網友到家刺青，卻刺上床，少女家長查覺異狀，憤而提告，藍男被依妨害性自主罪判刑2年4個月，可上訴。

具紋身嗜好的藍男，1年多前透過社群網站認識未成年女網友，藍男說服少女到其住處接受刺青，卻色心大起，將少女帶上床，2個小時內發生2次性關係，少女返家後，被家長查覺異狀，追詢之後才得知實情，氣得向藍男提告。

藍男坦承難忍情慾鑄錯，並與少女家屬達成和解，法官念其年輕思慮不周，從輕發落，所犯2罪各處1年8個月徒刑，合併判處有期徒刑2年4個月。