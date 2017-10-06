攜手環球購物、UUPON iMall悠遊卡推出

悠遊卡公司、環球購物中心與紅利點數平台UUPON宣布三方合作，推出三合一的iMall悠遊卡。（記者黃建豪攝）

2017-10-06 16:16

〔記者黃建豪／台北報導〕為搶搭會員經濟熱潮，悠遊卡公司、環球購物中心與紅利點數平台UUPON宣布三方合作，今天下午舉辦記者會推出三合一的新版悠遊卡「iMall」卡，特色在於環球購物中心多設於高鐵、台鐵、捷運等車站，持卡人使用一張卡片就能搭車與購物，除享有大眾運輸交通工具的轉乘優惠，還可同時累積UUPONE和iMall點數，並用於現金折抵，年底前申辦卡片，合計可獲得400點，相當於消費3萬元才能累積的點數。

環球購物中心在全台共有南港車站、新北中和、板橋車站、屏東市、新左營車站、桃園捷運A8、林口A9站共7間購物中心，因多數於軌道車站展店，便結合受民眾喜愛的紅利點數機制，推出iMall悠遊卡，在具備一般悠遊卡功能之餘，增加購物中心會員卡功能，讓民眾一卡多用，一次次消費可多重集點，也能享有大眾運輸交通工具的轉乘優惠。

持卡人使用iMall悠遊卡消費，滿100元可累積imall點數1點、同時累積UUPON點數2點，而iMall點數100點，可折抵現金30元，UUPON點數10點，則可折抵3元，回饋率達0.9％。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，過去悠遊卡一卡獨大時，在辦公桌等電話生意就會上門，因為當時電子票證只有悠遊卡一張，而在2017年的多卡競爭情況下，電子票證有4家，你不做別人會做，所以發行會員悠遊卡，是公司的重要營運目標。

林向愷說，iMall悠遊卡不只是會員卡，重要在環球購物中心都是在車站，可以讓民眾在出站後，直接用同一張卡片消費累點，一張卡就能做很多事情， 就是對於持卡人最大的便利。

而在iMall悠遊卡10月6日推出後， 民眾新申辦iMall悠遊卡，就能立刻獲iMall、UUPON各200點；10月11日起，持卡消費滿10次，也會加贈UUPON100點，除現金折抵外，UUPON會員累計250點，可兌換亞洲萬里通100里程數，累計500點則能換JAL日本航空125里程數。