全台最美星巴克破相 車友店前「燒胎」弄髒外牆

有車友在全台最美星巴克的星巴克民雄店燒胎。（取自臉書社團聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

2017-10-04 19:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉建國路上的星巴克民雄店，外型有如西洋教堂，被譽為「全台最美星巴克」，許多車友都愛到此處拍照留念在臉書打卡，是熱門景點；但今天卻傳出有車友在建築物旁「燒胎」，高熱溶解的橡膠把白色建築噴黑，黏滿黑色橡膠，相當難看，旁人拍下影片和照片上傳臉書社團，民眾大罵沒公德心，「有種燒自己車，燒什麼胎」！

記者致電星巴克民雄店，接電話的店員說店長不在，僅低調證實今天確實有車友在此處造成污損，還未清理，也不知能否清乾淨。

臉書社團「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」今天晚上分享網友拍到的照片與影片，臉書粉絲團「綠豆嘉義人」也分享，引發網友怒罵，「車看起來很帥 但人很糟糕」。

維基百科指出，「燒胎（Tire Burnout）」是保持汽車於靜止狀態，但是輪胎（後胎）不停打轉的動作，通常出現於直線競速賽。車手藉以燒胎，使到輪胎不斷磨擦地面或者賽道，從而提升輪胎溫度來增加其抓住地面的能力，同時亦增加賽事的可觀性。燒胎動作會急劇地縮短輪胎的壽命，是以在一般合法賽事中，除非是於比賽後表演或者慶祝，否則基本上是無人使用。如果希望提升輪胎溫度，一般都會使用電氈。

資深車友說，一般車子不能原地燒胎，必須有改裝的才有辦法，否則通常還是會往前移，而燒胎後柏油路面可能會被挖成淺坑，溶解的黑色橡膠亂噴後也很難清理，因此在公共場所的燒胎行為並不受歡迎。

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