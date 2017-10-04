國慶晚會門票一天搶光 中市議員建議加開第2現場

2017-10-04 17:12

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶晚會9日將在台體大田徑場舉辦，這是國慶晚會首度移師台中，1萬2千張入場券短短1天就索取一空，向隅民眾紛紛向台中市議員服務處請託索取門票，但議員也莫可奈何。市議員張耀中建議台中市政府，在新市政中心府前廣場設置第2現場，同步轉播國慶晚會節目，讓沒有門票的民眾也能同樂。

國慶晚會首度在台中舉行，加上有知名樂團玖壹壹、歌手畢書盡、韋禮安、艾怡良等人輪番演出，市府採取贈票方式，民眾反應熱烈，1萬2千張入場券1天就發送完畢。

張耀中說，許多向隅民眾打電話至服務處請託索取門票，但服務處也沒有票券，他想到還有一個方法可以滿足民眾，且在技術上不困難，偌大的新市政中心府前廣場是絕佳的第2現場場地，平常有重要棒球比賽時，市府常熱心協調轉播及場地借用的工作，這次國慶晚會，市府應可設法同步轉播，建議市府向國慶籌備委員會爭取加開第2現場，讓無法到晚會現場的民眾也能夠感受國慶歡樂氣氛。

對此，市府文化局表示，由於10日在府前廣場舉行國慶升旗典禮，9日必須完成典禮舞台及帳篷佈置，為維護市民的安全，市府將再審慎評估轉播國慶晚會的可能性。另外，若民眾來不及取票，可以透過三立新聞台、MTV台、MOD直播（三立、MTV綜合台）、好事903電台，以及Youtube、Vidol等網路平台觀賞演出。