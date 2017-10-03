2017鯤鯓王平安鹽祭下月登場 幸福緣份帶著走

2017鯤鯓王平安鹽祭下月11、12日在南鯤鯓代天府熱鬧登場，今年邁入第14年，除發放平安鹽袋，還特別規劃「平安鹽乳霜皂」及「幸福彩鹽」，幸福緣份讓民眾帶著走。（圖由雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

2017-10-03 18:11

［記者王涵平／台南報導］2017鯤鯓王平安鹽祭下月11、12日在南鯤鯓代天府熱鬧登場，今年邁入第14年，除發放平安鹽袋，還特別規劃「平安鹽乳霜皂」及「幸福彩鹽」，幸福緣份讓民眾帶著走。

雲嘉南濱海國家風景區管理處與南鯤鯓代天府合辦的年度盛事睽違2年，雲管處長徐振能表示，鯤鯓王平安鹽祭已成該處最具代表的特色活動之一，今年平安鹽祭以五府千歲二王爺「池府千歲」作為主角，舉凡主視覺設計和往年造成熱門搶手的「平安鹽福袋」，都以池府千歲作為意象設計，喜歡池府千歲的民眾千萬別錯過。

今年活動除了延續祈福法會、博杯挑戰賽、舞台活動、雲嘉南美食伴手禮等，更推陳出新規劃「平安鹽乳霜皂」及「幸福彩鹽」DIY體驗，利用法師祈福過的平安鹽加工成個人專屬的DIY產品。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，特別邀請錦湖國小匯集雲嘉南縣市國中小學帶來視覺與聽覺的震撼感受。除了「平安鹽福袋」外，南鯤鯓代天府再加碼另一款限量「平安鹽福袋」，提供給參加博杯挑戰賽的民眾，讓民眾一次領取兩款「平安鹽福袋」，滿滿福氣。活動訊息可追蹤「雲嘉南，好好玩!!!」或「2017鯤鯓王平安鹽祭」粉絲專頁。