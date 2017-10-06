天天吃好料》苑裡茂焱肉圓 傳香三代的美味

苗栗縣苑裡鎮菜市場旁、為公路上的「茂焱肉圓」，是許多當地人從小吃到大的傳統美食。（記者蔡政珉攝）

2017-10-06 09:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣苑裡鎮菜市場旁、為公路上的「茂焱肉圓」，是許多當地人從小吃到大的傳統美食，開店至今已經超過50年，第三代老闆陳煒智從小學習父母親製作肉圓的好手藝，逐漸扛起招牌。

「茂焱肉圓」顧名思義主要販售肉圓，陳煒智說，雖然全台各地肉圓都有店家販賣肉圓，但是「茂焱肉圓」強調純手工製造，外皮使用在來米與地瓜粉混和，老闆娘與老闆手工捏製，先把肉圓下層外皮，再包上內餡後再裹上上層外皮，保持Q彈口感，每一顆肉圓都代表著店家的用心，才能在濱海的苑裡小鎮經營50年，廣受地方人喜愛。

陳煒智說，「茂焱肉圓」強調手工現做，每天早上全家老小就忙著捏肉圓。除了用心捏製Q彈的肉圓外皮，肉圓的另一主角內餡「肉」也不能含糊，店家使用新鮮又嫩的豬後腿肉，搭配切好的筍塊，讓肉圓咬起來的口感既彈牙又扎實。

當「茂焱肉圓」製作完畢後，店家還會先把肉圓蒸熟，之後再下油鍋炸過。陳煒智說，油鍋溫度同樣必須控制好，剛好維持在50至60度之間，這兩個步驟不能省略，不然就無法維持著肉圓的口感。

另外，「茂焱肉圓」會在肉圓上淋上一層甜醬，甜醬是店家利用蔗糖熬出，甜甜滋味淋在肉圓上，讓人吃了回味無窮，不少顧客也說吃過「茂焱肉圓」就會愛上肉圓與甜醬的結合。

「茂焱肉圓」也強調食品安全與衛生，當天做完賣完就收攤，油鍋中的炸豬油也是店家自己現炸，希望除了讓顧客吃得安心，也保留創始初期的古早味。

另外，「茂炎肉圓」還販售魚焿，使用苑裡鎮當地知名的鯊魚漿製作，許多顧客都喜歡肉圓和魚焿搭配一起吃，不少當地人都說這代表著苑裡鎮的傳統美味。

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