造福弱勢族群 澎湖首輛行動到宅沐浴車啟用

澎湖首輛行動到宅沐浴車啟用，造福中重度失能族群。（記者劉禹慶攝）

2017-10-03 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕對於行動不便、失能者及慢飛天使等弱勢族群，能安穩的洗個澡，可能是奢侈的夢想；澎湖縣首輛行動到宅沐浴車正式啟用，將提供弱勢族群圓夢，今日在澎湖縣政府地下大禮堂舉行捐贈儀式，由縣長陳光復與捐贈者鄭嘉薇相見歡。

澎湖首輛到宅沐浴車，由縣長陳光復、議員陳慧玲及理事長陳俊成等人共同啟鑰。（記者劉禹慶攝）

「官方有限、民力無窮！」澎湖縣人口數10萬3434人，資深長者人口數為1萬6169人，佔人口比例數百分之15.63，高居全國第4位；根據統計，平均每10位長者就有1位失能需要被照顧，同時照顧時間長達7年以上，但因照顧者體力有限及無障礙環境不理想等情況，長期都只能「擦澡」，因此如何為中重度失能者沐浴，成為縣政的重要課題。

澎湖縣政府文化局長鄭嘉薇，代表捐贈到宅沐浴車由縣長陳光復接受。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣首輛行動到宅沐浴車能夠啟用，是由匯寶珠寶有限公司董事長顏清福、高雄市鄭先生及澎湖縣政府文化局長鄭嘉薇3人幕後捐款，今日由縣長陳光復頒發感謝狀，由鄭嘉薇代表接受，另外計畫能順利推行，還有中國信託慈善基金會轉贈公益彩券中獎人捐款，才能落實照福弱勢族群。

行動到宅沐浴車配備三人專業團隊，服務弱勢族群。（記者劉禹慶攝）

行動到宅沐浴車就是以專用車輛，攜帶行動組合式浴槽，搭配專業護理師、照顧服務員及操作員三人一組的專業團隊，到府為失能者服務，只需要一坪半空間，就能提供全身式沐浴，目前每次收費600元，低收入、中低收入戶及中低收入戶老人，由縣政府全額補助；一般戶則自付300元、縣府補助300元。

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