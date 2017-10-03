戀愛觀差很大 韓國歐巴吐苦水：台灣這幾件事讓我很羨慕！

韓國人宋讚養拍攝影片，提到台灣和韓國的情侶相處差異。（宋讚養 송찬양 Himm提供）

2017-10-03 12:37

〔影音新聞／綜合報導〕近年韓流風靡全亞洲，年輕人流行聽韓樂、看韓劇，粉絲每看一部韓劇就換一個老公，不過，要成為劇中霸氣又溫柔的歐巴可不容易！最近住在台灣的韓國人宋讚養就拍片，分析5點台韓兩地的戀愛方式差異，不僅台灣的戀愛方式讓他感到很羨慕，而台灣女生平時的一些舉動，竟然讓韓國人覺得貼心到難以想像？

他表示，在許多人印象中，韓國充滿大男人主義，但這點隨著時代演變已經有所差異。以前的大男人主義是從「叫女生為男生做事」，現在則變成「因為我是男生、所以我一定要對女生很照顧」，他認為因為韓劇盛行，女生看了會羨慕電視劇女主角的待遇，男生也會覺得「電視劇的男主角這樣好帥，我也想要變成這樣」，時間久了自然演變成如此。

包括吃飯時男生付錢、出遊時男生要負責查好全部行程，都是韓國的情侶文化，因此他非常羨慕台灣情侶會各付各、女生也會在約會前一起討論行程，他舉例，有一回台灣的女生朋友因為很久沒見到他，結帳時主動表示想請他吃飯，令他當場驚呆。

另外在非常注重外表的韓國，男生一定要在打扮上做功課，每個人都會研究明星的穿搭，「雖然副作用是街上每個人都穿得差不多」，但是他說，「在韓國很多情侶分手的原因就是這男生的穿著不好看」，至於台灣男生流行的籃球裝，在韓國一定是NG。

而最讓他羨慕的是，相較於韓國，台灣的家長對兒女婚事雖然也會管，但不致於過多干涉，他表示，在台灣看周圍的人結婚，問過他們的爸爸媽媽，不管兒女結婚的對象是什麼樣的人，他們都會講出一句名言，「他喜歡就好」，讓他感到相當震撼，因為在韓國，父母對婚事的話語權極高，反對子女的婚事是相當普遍的現象。

許多網友看完韓國歐巴吐苦水的影片，紛紛留言「原來韓國男生這麼辛苦」、「看了都想請你吃飯了」、「台男真的很不花心思在打扮」、「其實台女不AA的也很多啦」，另外，還有人訝異宋讚養的中文超好，幾乎聽不出韓國腔。

其實，27歲的宋讚養來自首爾，小時候曾經住過台灣5年，所以中文溝通非常流利。7月份台中逢甲商圈發生氣爆，當時身為餐廳老闆的宋讚養直接歇業，不只將店內開放傷患治療，更主動替救護人員張羅飲食，就曾被網友讚爆是「暖男歐巴」。