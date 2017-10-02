國人退休準備連2年不及格 調查：退休後月入約3萬

2017-10-02 17:29

〔記者廖千瑩／台北報導〕中國信託與與遠見雜誌今天共同發表「2017家庭理財暨樂活享退指數大調查」，結果顯示，此次台灣家庭樂活退休指數調查分數僅52.5分，與去年的52分差不多，代表國人退休準備已「連續2年不及格」，且幾乎沒進步。

值得注意的是，此次調查也進一步了解國人退休後財務準備狀況，結果顯示，國人退休後每月平均收入新台幣3萬811元，所得替代率僅48%。

中國信託今天公布「2017年家庭理財暨樂活享退指數」調查，結果發現，台灣家庭樂活享退指數只有52.5分，與去年的52分相差無幾，連續2年不及格。其中，已退休者的樂活享退指數58.8分，未退休者的樂活享退指數只有50.4分。

調查也顯示，國人退休理財最優先使用的理財工具是定存，占比達34.8%，保險占比也達30.4%，顯示規劃方式偏保守，其中，50歲以上族群的第一優先工具是定存，40至49歲則偏重保險。

根據調查，有54%的家庭有明確的理財目標，其中42.7%的受訪者指出，醫療規劃是首要目標，其次才是財富累積及退休規劃，占比分別31%、30.5%，且有進行醫療規劃的家庭中，近8成重心放在癌症、重大疾病及一般醫療的準備，另顧及長期照護風險的僅36%。

中信銀行個人金融客群總處長楊淑惠表示，台灣邁入高齡社會，走在路上，可能每5個人就有1個人是高齡人士，她認為，準備退休，應是用時間換取財務空間，且應專款專用，不要所有資金都放在同一個帳戶裡，否則家用一旦也從同一戶頭支用，等到真要退休時，會發現準備退休金可能不夠用。