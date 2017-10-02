中秋節採單一費率收費 高公局：國道週邊景點將現一日遊車潮

2017-10-02 14:48

〔記者陳宜加／台北報導〕今年中秋節非連假、落於10月4日週三，交通部高公局預估，交通量介於平日與例假日之間，都會區週邊景點將出現一日遊車潮，高速公路鄰近景點的路段可能出現壅塞情形，也將比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高公局表示，考量中秋節僅為單一天假期，預判以短程旅遊旅次為主，已無平常日之通勤旅次，故取消原本20公里優惠，統一採單一費率收費，抑制短途旅次，並請短程用路人儘量使用地區道路。

中秋節當日高速公路局部路段可能出現壅塞情形，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段，做個聰明的用路人。

中秋節後緊接而來的是國慶日4天連假，高公局已規劃多項疏導措施，用路人可上該局全球資訊網疏運專區查詢，以利行程規劃 疏運專區網址。

高公局也呼籲，用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。