竹市府推掃街計畫助街友重獲新生

2017-10-01 15:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中秋佳節前夕，新竹市政府社會處舉辦「街友中秋關懷活動」，結合民間資源提供義剪及表演，讓街友提前感受中秋團圓氣氛，市長林智堅表示，期待透過市府及民間團體的關懷力量，撫慰遊民朋友滄桑心靈，陪伴渡過一個溫暖的中秋節。

參與這次活動的街友阿明（化名），今年48歲，他一週總有幾個下午，穿著綠色背心，在護城河畔默默的撿拾人行道的垃圾與菸蒂，問他問題時，總是靜靜的微笑不語，靦腆的笑容下藏著許多的人生故事。

阿明年輕時交友複雜，曾在桃園當過客運司機、粗工及臨時工等工作，之後罹患糖尿病，常因血糖控制狀況不佳而暈倒，姐姐擔心阿明一個人在桃園沒有依靠，便要阿明回來新竹市，但回來後，阿明卻因健康狀況不佳找不到工作，導致生活陷困而且也居無定所，在街頭過著流浪的日子。

去年2月在一次社工夜間訪視，阿明願意接受安排到竹安公益慈善服務協會的夜宿點，讓阿明有個棲身之所。由於阿明仍有強烈的工作意願與動機，因此社工員安排他參加「街友生活重建掃街計畫」，每月掃街25小時，每月可領到3325元。

阿明說，雖然參加掃街計畫賺的錢不多，但是靠著自己的雙手賺取的總是特別的踏實與珍貴。阿明也很珍惜這樣的工作機會，每次出外掃街時，總是把護城河畔打掃的乾乾淨淨。

林智堅表示，市府針對有意願工作的街友協助經濟自立，透過「街友生活重建掃街計畫」，每年投入15萬元，每月提供4名名額，讓被就業市場排擠的街友，逐漸熟悉工作所需技能，培養自尊與自信，進而重返勞動市場。

社會處表示，目前列冊輔導的街友共88人，對於街友關懷除了定期與相關單位聯合巡訪及每周3次夜訪，關心街友的生活、轉介醫療服務、提供物資及夜宿收容服務；此外針對低溫、高溫及颱風等異常氣候，也會啟動關懷輔導機制。