中秋送暖！洪慈庸、廖婉如探重癱被害人家庭

台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會舉辦「中秋馨關懷」送暖活動，關懷探視重傷癱瘓被害家庭。（立委洪慈庸服務處提供）

2017-10-01 16:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會今天下午舉行「中秋馨關懷」送暖活動，立委洪慈庸、台中市長夫人廖婉如分別前往探視重傷癱瘓被害家庭，致贈中秋禮品與保潔沐浴床，盼減輕重癱案家人照顧的負擔。洪慈庸有感而發表示，希望大家在有能力的時候，多關懷身邊需要的人，讓社會上有更多正面的循環，減少悲傷遺憾的事情發生。

台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會，今天在台中地檢署舉行「中秋馨關懷」送暖活動。台中地檢署檢察長張宏謀、立委洪慈庸、台中市長夫人廖婉如、犯罪被害人保護協會台中分會主委林坤賢、慈濟人醫會醫師紀邦杰及多位人醫會醫護人員、志工皆到場參與。

洪慈庸與廖婉如夫人分別前往探視個案，並代表致贈家境清寒的重傷癱瘓被害家庭中秋禮品與保潔沐浴床，盼減輕重癱案家人照顧的負擔。

洪慈庸說，4年前弟弟發生不幸後，犯保協會主委林坤賢花很多時間關心其爸媽，並協助委任律師訴訟，讓她與家人感受到陪伴與支持；今年在談民事損害賠償和解時，洪爸洪媽也要求被告將賠償金捐給相關單位，希望讓愛延續，讓社會上有更多正面的循環。

洪慈庸說，事件過去、時間久了，心理的「傷口」可能慢慢癒合，「傷疤」卻會永遠提醒你。呼籲有相同遭遇且重新站起來的人，為還沒有辦法復原的其他朋友多做一些事，將愛與關懷傳到更多社會的角落，支持這些家屬與被害人更快的重新站起來，好好過日子。