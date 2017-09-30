公私協力！私幼轉型非營利幼兒園 宜縣首間揭牌

2017-09-30 16:12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣華國非營利幼兒園今天正式揭牌，是縣內首間私立幼兒園轉型非營利幼兒園！華國非營利幼兒園負責人王信雄說，轉型是想回饋社會，解決少子化對私幼帶來的挑戰。教育處長簡菲莉說，期待用公私協力的方式，提高縣內公共化教保服務的比例，符合民眾的需求。

宜蘭縣幼兒園類型分為鄉鎮市幼兒園、公立國小附設幼兒園、私立幼兒園及非營利幼兒園，公私幼平均每個月學費價差達5000元以上，大環境不佳，許多父母搶著讓孩子就讀公幼，公幼名額供不應求，政府於是開始推行擴大公共化教保服務政策，設立非營利幼兒園就是其中之一。

宜蘭縣公立小學附幼、鄉鎮市幼、私幼及非營利幼兒園，分別有45、31、46及3園，華國非營利幼兒園是縣內第3間非營利幼兒園，也是縣內首間由私立轉型為非營利的幼兒園，就讀非營利幼兒園家長僅需負擔7成學費，其餘3成由縣府買單，教育處每年也會請專業會計師至非營利幼兒園考核績效，並於網站公告會計簽證結果，供民眾檢視，希望用公私協力方式，穩定幼兒園的教育品質。

華國非營利幼兒園今天舉行揭牌儀式，教育處長簡菲莉、五結鄉長簡松樹、縣議員黃適超、沈德茂等人都出席。王信雄說，轉型非營利幼兒園可以降低家長的負擔，並在政府的介入關心下，確保老師的薪資福利及待遇，也確保優良的教保品質。

王信雄說，轉型非營利幼兒園就不會考慮營收問題，以服務及回饋社會的心辦教育，就不用擔心受到少子化影響，另一方面也能穩定教保員的薪資，一舉數得。

簡菲莉說，各鄉鎮部分私幼在經營上面臨少子化的挑戰，若能公私立協力，轉型成非營利幼兒園，不但能減輕家長的壓力，也能解決公幼供不應求問題，所以，呼籲縣內私幼，若在經營上遇到挑戰，可以轉型成非營利，利用公家資源，提升幼教品質。