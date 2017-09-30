「水罐子職學孵化中心」推廣職訓師徒制 助青年圓夢

2017-09-30 15:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由一群年輕人組成的「水罐子職學孵化中心」，今天協助「非行少年」阿仁學習如何做漢堡，並將做好的漢堡進行義賣，秘書長簡孟軒表示，中心是一個青年基地，推廣師徒制，要讓青少年透過中繼職場，拉青少年一把，可以做自己感興趣的工作。

一群相當有理念的年輕人成立的「水罐子職學孵化中心」，極力推廣師徒制，對於想要圓夢、想要朝自己有興趣的職業發展的青少年進行職訓，協助青年找專業老師來教，進而從事自己有興趣的工作。

秘書長簡孟軒小時候相當熱愛街舞，但是因隔代教養，家境清寒，在高中時必須半工半讀，而練習街舞需要花很多時間，讓簡孟軒不得不忍痛暫時放棄，大學畢業後，簡孟軒開始與多位熱愛街舞的朋友合作，並且成立典躍舞團，由他擔任團長，進行各項商演。

自己的工作是朝興趣發展，簡孟軒將心比心，認為社會上有很多青少年都跟自己一樣，因故無法圓夢，因此跟多位理念與自己相同的人，成立「水罐子職學孵化中心」，要對有意朝自己有興趣工作的青少年進行職訓，採師徒制，讓學習更深化，但中壯年也可以為其量身訂做課程。

另一位成員是未來咖啡的負責人吳俊德，是西餐主廚也是老闆，他高中時，常常翹課、翹家，還曾當了幾個月的街友，但為了活下去，就去找工作，想要學一些技藝，但無人願意教，直到碰到一位西餐主廚師父讓他學習，從此朝西餐主廚努力，還到歐洲遊學，如今成為老闆。

兩人因同樣的理念展開青年發展的工作而結識，與另一位夥伴范興邦成立「水罐子 職學孵化中心」，希望能促使青少年透過中繼職場，給青少年一個改變的機會，未來還要發展社區產業及流行文化。

今天「水罐子 職學孵化中心」安排一個過去曾吸毒、販毒的非行少年阿仁學習做漢堡，並進行漢堡義賣，100份全部賣光，2萬元捐給公益團體。

阿仁因不滿父母嚴格管教而迷失方向，多次進出少觀所多次，但因一次在聽了吳俊德的演講後，強調一個人的價值不在於頭銜，而在於能引導多少人能力及價值，讓他決定為自己找出一條道路，因為喜歡做菜，便朝學習做漢堡著手。