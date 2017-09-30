全台唯一雙鐵1.0版！ 新營鐵道公園將復駛糖鐵五分車

2017-09-30 14:20

〔記者楊金城／台南報導〕新營鐵道地景公園工程完工，上午開園啟用，同時也宣告這條停駛38年的台灣第一條糖鐵營業線，即將要在近期復駛，將成為全台唯一台鐵與糖鐵銜接、無縫接軌的旅遊路線，只要遊客搭台鐵火車到新營火車站，就能轉搭新營八翁線觀光五分車。

新營鐵道地景公園工程是台南市都市發展局和台糖合作的「北台南都心鐵道地景公園」的第一期工程，新營鹽水線糖鐵沿線3公頃土地，由都發局向營建署爭取3500萬元來改造園區，設有1公里長自行車步道。

台南市代理市長李孟諺、台糖副總經理洪火文、議長賴美惠、立委葉宜津、陳亭妃等人、超過200位鄉親都到場慶祝開園。

洪火文說，地景公園的啟用、台糖新營車站復駛五分車，對新營人和遊客來說真的是福氣，重拾了新營人的舊時回憶，重現了眾軌道匯集的特色景貌，成為新營地區的新地標，希望帶動未來新營地區的觀光發展。

李孟諺說，地景公園的啟用有3個意義，增加新營人遊憩空間，也將成為唯一台鐵加糖鐵路線，希望五分車未來能復駛到糖鐵鹽水車站，並打通糖鐵自行車道，遊客搭台鐵到新營火車站，不只可轉搭台糖五分車，還可以在自行車租借中心租腳踏車騎到鹽水、後壁。

108年前，全台灣第一條糖鐵營業線（客運、貨運）在新營誕生，「台糖新營車站」就位於台鐵新營車站南側，1909年5月20日（明治42年）開始營運新營至鹽水線（長8.4公里）、1913年更延伸到嘉義布袋，當時台糖新營車站周邊的路線，往西南可接往學甲線（新營-學甲）、新岸線（新營-鹽水岸內糖廠）、布袋線（新營-布袋），直至1979年才停止客運業務。

目前台糖新營鐵道文化園區（台糖新營總廠一部分）行駛從園區中興車站到柳營八翁線觀光五分車，新營鐵道文化園區主任吳明城說，昔日糖鐵新營車站是台灣最早的三鐵共構車站（糖鐵、鹽鐵、台鐵），糖鐵第一條營業線新營-鹽水線經新營總廠再到鹽水，未來復駛是新營鹽水線的新營車站到中興車站1公里五分車路線，以銜接八翁線，復駛計畫書已送到交通部審核，可望近期復駛上路。

相關影音