興大崇青社扮孔子門生 為創世基金會募發票

2017-09-28 19:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鑑於創世基金會募集發票量銳減4成，中興大學崇德青年服務社於今天由中興大學學務長蘇武昌，帶領社長陳怡禎及學生們，精心裝扮成至聖先師孔子及其當年的門生，前往中市南屯市場萬和宮旁為創世基金會募發票。

中興大學學務長蘇武昌今天帶領社長陳怡禎及學生們，打扮成至聖先師孔子及其當年的門生子路、子貢等不同造型，到南屯市場萬和宮旁將人生第一次公益走秀獻給創世，大家隨著歌曲「你是我的小蘋果」，打破儒家傳統形象，盡情搖擺展現舞蹈魅力。

學生們一起走上街頭向民眾募集愛心發票，在大聲喊出「順手捐發票，救救植物人」口號同時，也以具體行動支持植物人雙軌服務經費。同學也手舉標語邀請民眾一同加入「創世基金會台中分院」臉書粉絲團，只要打卡按讚就送精美小禮物。

中興大學學務長蘇武昌老師表示，「十年樹木，百年樹人」，教育是老師的重責大任，平日除了言教之外，在日常生活中，更以身教提點莘莘學子要當一個手心向下積極行善的孩子，這次希望能透過孔子的中心思想，以「仁」為本體，對父母為孝、對朋友為信、對人則有愛心，結合公益活動表現在具體的行為上，在教師節邀請大家幫助創世基金會募集常年服務經費。

崇青社社長陳怡禎則表示，非常高興能有機會和創世基金會合作，同時也要在10月1日至10月15日期間，於中興大學校園裡發起募集發票活動，希望透過此活動凝聚校園師生的力量，呼籲更多人投入關懷植物人，讓愛傳遍社會。