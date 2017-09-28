基隆潮藝術 11檔表演登場

基隆潮藝術記者會今天登場，舞者精湛演出，要民眾欣賞「基隆潮藝術」表演。（記者俞肇福攝）

2017-09-28 18:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕進入第3年的「基隆潮藝術」，今年邀請觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處加入共同辦理，來自不同領域、不同國家的藝術家駐地創作，亦融合在地歷史、社會環境、全球議題等思考領域於作品構思與創作中，希望透過藝術品的觀賞眼界，再次省思海港城市的發展與環境守護的平衡。

主辦單位今天下午4點在海洋廣場觀景台舉辦記者會，國立海洋科技博物館館長吳俊仁表示，透過基隆潮藝術計畫，讓海科館與基隆市及北觀處兩個大單位「連結」在一起，而藝術家的創作也給予我們看環境問題的刺激與啟發。

今年活動包括由海科館先行啟動「國際環境藝術駐館計畫」，邀請台灣、美國、德國、法國及紐西蘭等8位國內外環境藝術家於該館周邊進行駐館創作與展出，自即日起至11月30日展出；另外，文化局透過邀請及徵件，由台灣，巴西、德國、日本、菲律賓、波蘭及義大利等11組國內外專業藝術家之環境、雕塑、攝影、文件、新媒體、裝置等類型藝術品於漁會正濱大樓、和平島公園等進行現場創作及展出，展出日期為10月6日至11月5日。

今年基隆潮藝術亦包含表演藝術活動，11檔音樂、戲劇、舞蹈及國樂等各領域優質表演團隊，於基隆文化中心演藝廳及島嶼實驗劇場展開一連串精彩的演出活動。