替代役讓小花縣長驚艷 縣府為劉弘翊辦吉他音樂會

嘉義縣人力發展所替代役劉弘翊,擅長Fingerstyle吉他演奏。(記者林宜樟攝)

2017-09-28 16:37

〔記者林宜樟/嘉義報導〕嘉義縣人力發展所替代役劉弘翊,擅長彈奏風格(Fingerstyle)吉他,嘉義縣長張花冠偶然聽見他在勤餘時彈奏吉他,對於高超的音樂造詣驚艷不已,打破過往服役機關常要替代役「公益演出」的慣例,反倒是由縣府為劉弘翊舉辦「替代役音樂晚會」,讓他在400人座的大型演講廳演奏,一圓公演夢。

劉弘翊是教育替代役,高中時接觸吉他演奏,大學就讀工管科系,大二時在Youtube影音頻道上看到Fingerstyle演奏方式,自學彈奏技巧,碩士班二年級時立下成為職業演奏家目標 ,曾在運動會、街頭演出,但從未舉辦過個人演奏會。

劉弘翊說,Fingerstyle是以一把民謠吉他(木吉他)同時表現出歌曲的Bass、節奏、和弦、旋律甚至鼓聲(敲擊)的音樂形式,他希望能將純演奏形式的吉他音樂推廣出去,顛覆木吉他只能用於彈唱伴奏的刻板印象;曾觀賞過日本知名演奏家松井祐貴(Yuki Matsui)的演奏,頗受感動。

人力發展所長劉志偉說,縣長對劉弘翊的演奏感到驚艷,指示讓替代役發揮個人專長;過去各機關大多請替代役做公益演出,服務性質居多,由機關為替代役辦演奏會則是罕見,替代役在所內的事務性工作做一百遍也只是熟練,沒有成長性,他讓劉弘翊從海報設計、活動流程及宣傳自由規劃發揮,學習如何辦大型活動。

劉弘翊說,從沒想到服役期間竟能有公演機會,「真的好幸運」;在音樂會上他將彈奏Let It Go(冰雪奇緣主題曲)、My Heart Will Go On (鐵達尼號主題曲)等6首吉他演奏曲,並邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小替代役陳俊傑、直播主喬格格(Aki)演唱。

嘉義縣府為替代役舉辦的音樂演奏會命名為「My Fingerstyle & Chiayi's Freestyle」,結合劉弘翊專長與張花冠不按牌理出牌的Freestyle風格,10月6日(週五)晚上7點30到8點30分於嘉義縣創新學院二樓演講廳演出,免費入場。