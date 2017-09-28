替代役讓小花縣長驚艷 縣府為劉弘翊辦吉他音樂會

嘉義縣人力發展所替代役劉弘翊，擅長Fingerstyle吉他演奏。（記者林宜樟攝）

2017-09-28 16:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣人力發展所替代役劉弘翊，擅長彈奏風格（Fingerstyle）吉他，嘉義縣長張花冠偶然聽見他在勤餘時彈奏吉他，對於高超的音樂造詣驚艷不已，打破過往服役機關常要替代役「公益演出」的慣例，反倒是由縣府為劉弘翊舉辦「替代役音樂晚會」，讓他在400人座的大型演講廳演奏，一圓公演夢。

劉弘翊是教育替代役，高中時接觸吉他演奏，大學就讀工管科系，大二時在Youtube影音頻道上看到Fingerstyle演奏方式，自學彈奏技巧，碩士班二年級時立下成為職業演奏家目標 ，曾在運動會、街頭演出，但從未舉辦過個人演奏會。

劉弘翊說，Fingerstyle是以一把民謠吉他（木吉他）同時表現出歌曲的Bass、節奏、和弦、旋律甚至鼓聲（敲擊）的音樂形式，他希望能將純演奏形式的吉他音樂推廣出去，顛覆木吉他只能用於彈唱伴奏的刻板印象；曾觀賞過日本知名演奏家松井祐貴（Yuki Matsui）的演奏，頗受感動。

人力發展所長劉志偉說，縣長對劉弘翊的演奏感到驚艷，指示讓替代役發揮個人專長；過去各機關大多請替代役做公益演出，服務性質居多，由機關為替代役辦演奏會則是罕見，替代役在所內的事務性工作做一百遍也只是熟練，沒有成長性，他讓劉弘翊從海報設計、活動流程及宣傳自由規劃發揮，學習如何辦大型活動。

劉弘翊說，從沒想到服役期間竟能有公演機會，「真的好幸運」；在音樂會上他將彈奏Let It Go（冰雪奇緣主題曲）、My Heart Will Go On （鐵達尼號主題曲）等6首吉他演奏曲，並邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小替代役陳俊傑、直播主喬格格（Aki）演唱。

嘉義縣府為替代役舉辦的音樂演奏會命名為「My Fingerstyle & Chiayi's Freestyle」，結合劉弘翊專長與張花冠不按牌理出牌的Freestyle風格，10月6日（週五）晚上7點30到8點30分於嘉義縣創新學院二樓演講廳演出，免費入場。