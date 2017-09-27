綠球體繁殖技術突破 台灣原生蕨類搶攻10億盆花市場

農委會台東區農改場發展出可讓台灣原生蕨類商品化的綠球體組織培養技術，目前包括長葉腎蕨、闊葉骨碎補和海岸擬茀蕨等3種蕨類的技術已成熟。（圖由農委會提供）

2017-09-27 19:58

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會台東區農改場發展出可讓台灣原生蕨類商品化的綠球體組織培養技術，目前包括長葉腎蕨、闊葉骨碎補和海岸擬茀蕨等3種蕨類的技術已成熟。除了長葉腎蕨已完成技轉，後兩者也待技轉中。

台東區農改場助理研究員李文南表示，傳統蕨類繁殖方式為播孢和分株，但播孢繁殖培養期長，分株則生長整齊度不一。而且都受季節影響，無法全年生產，也受到母株的條件限制，無法滿足商品化的需求。

李文南指出，綠球體是蕨類特有組織，具有可分化成地上和地下部的能力。綠球體組織培養技術以蕨類的軸莖作為培植體，給予賀爾蒙等生長調節物質，經1、2個月即可從芽點誘導長出綠球體，再進一步增殖。

李文南說，不同種類的蕨類，誘導綠球體和增值的生長調節物質配方也有所不同，是技術核心所在。目前已發展出包括長葉腎蕨、闊葉骨碎補和海岸擬茀蕨等3種蕨類的組織培養技術。

他說，長葉腎蕨如以播孢繁殖，成苗時間約需1年，以綠球體繁殖則只需6個月，時間縮短一半；而闊葉骨碎補以播孢繁殖更需長達2年，綠球體繁殖僅需8至9個月，時間大幅縮短。

台灣原生蕨類種類多達近700種，但幾乎沒有商品化。目前國內盆花年產值約10億元，蕨類估計約佔千分之5，約5百萬元，多為外來種，對於台灣高溫潮濕的環境普遍有適應不佳的情形。

台東農改場指出，台灣原生蕨類具有環境適應力好、病蟲害也少等特點，可望成為未來花卉市場的生力軍。