交通部長賀陳旦首度公開支持新竹大車站跨站平台計畫

2017-09-27 13:36

［記者洪美秀／新竹報導］交通部長賀陳旦今天到新竹市，徒步穿越改造後的前後站地下道，聽取市長林智堅對大車站及新竹輕軌計畫簡報，他說，新竹大車站跨站平台計畫有別於其他縣市所提的鐵道地下化及高架化政策，具有前瞻創新理念，值得其他縣市參考，這項計畫已列為交通部「非成功不可」的重要作為，他也首度公開強調交通部會在財政上給予全力支持，期待這項計畫成為台灣交通「翻轉未來」的重要政策。

賀陳旦今天上午9點半搭台鐵自強號抵達新竹火車站，對於百年新竹車站的壯麗很有感受，在市長林智堅等人引導下，穿越啟用1年多、經過改造的前後站地下道，對於內部明亮的視覺感受，認為真的很不錯，尤其聽到過去地下道每天不到1000人次通過，到現在每小時有1000人次通過的轉變，肯定市府團隊的創新及執行魄力。

賀陳旦隨後參觀新竹轉運站，林智堅也說明市府團隊努力為新竹市交通及改變城市風貌的努力，包括引進裝置藝術及進行市容改變等，都讓賀陳旦印象深刻。

林智堅提到，新竹市府提出的大車站及新竹輕軌計畫絕對不是隨便提的，大車站計畫採跨站平台的設計，除可串聯前後站，未來市府也會透過都市更新及活化政策，翻轉後站的樣貌，跨站平台內會有月台連結站，也會有商業及公益和藝文行為、活動，跨站平台將取代過去鐵路地下化及高架化等時程長、效益不大的情況，可帶動前後站的整體發展。

賀陳旦認同市府所提的跨站平台大車站計畫，他說，這跟其他縣市提的不同，若加上市府高執行力，這個計畫成功執行的機會很高，過去不管是高架化或地下化都只是讓水泥事業發展，但帶給台鐵的實際效益不大，他會全力支持新竹市的大車站計畫，不管是經費及財政上，都會給予最大的支持。

賀陳旦說，大車站跨站平台計畫是「非成功不可」的作為，是翻轉未來交通方向的重要政策，交通部會全力支持，也要求在可行性評估中要多面向調查研究，讓這項政策能成功執行。

林智堅感謝賀陳旦的支持，他強調，新竹大車站計畫可解決高架或地下化用地取得不易、經費過高、期程太長及效益不高等問題，未來大車站還可串聯多項公共運輸運具，連結鐵路、高鐵及輕軌，市府有信心也有魄力執行，期許透過這些交通政策的執行，翻轉城市軸線、帶領新竹市起飛。

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