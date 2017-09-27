新台幣紙鈔新設計勇奪紅點 創作團隊這樣說…

樹德科大「蕨對值」設計團隊以台灣蕨類為主的紙鈔，獲得紅點設計大獎。（圖取自蕨對值臉書）

2017-09-27 12:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣有700種以上的原生蕨類物種，樹德科技大學視覺傳達系師生將其中10種稀有、保育蕨類，設計成10款不同幣值的新台幣紙鈔，獲得國際評審高度關注，一舉拿下「2017德國紅點傳達設計大獎最佳獎」。

這項設計主題「蕨對值」作品，是由樹德科大視傳系畢業生吳依穗、林祈、顏妘珊、謝伊婷、李潔蓉共同創作，楊裕隆老師指導。

楊裕隆表示，台灣擁有700種以上的原生蕨類物種，堪稱是「蕨類王國」，但這個腐生植物卻常被忽略，因此發想將其設計成國幣圖案，喚起大眾對台灣生態環保的重視。

林祈說，創作團隊花了1年半時間，參考世界各國鈔票設計插畫圖案、紋理、色調、防偽等細節，郭城孟教授的著作「蕨類圖鑑」、「蕨類入門」，及楊吉壽的柴山蕨類等介紹書籍，古老的「鹵蕨」因生長環境特殊，躲過盜採命運，因此成為「蕨對值」的主角。

同學以藍、綠、橘3種色系，分別設計出幣值1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元和2000元共10款的紀念紙鈔，尺寸以國外紙鈔大小設計，讓本土化與國際化融合，林祈表示，由於1元的流通性最廣，因此設計圖案選定稀有的雙扇蕨。

視傳系主任邱惠琳表示，「蕨對值」作品設計細膩精美的蕨類插畫，並結合鈔票與周邊紀念套，以高質感材質輸出欲傳達的理念，師生並實際研究蕨類生態、紙鈔與貨幣的資料，作品的高度辨識度與深思熟慮的完整度，都是得獎主因。

2017德國紅點設計獎共有50國參賽，參賽作品8051件，樹德科大視傳系計有10件作品拿下12個紅點獎、2個最佳獎，最佳獎分別為「上游社會」和「蕨對值」。

相關影音

紀念紙鈔以藍、綠、橘3種色系為主，幣值分別1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元和2000元。（記者蘇福男攝）

設計的5元鈔票。（圖取自蕨對值臉書）

設計的1000元鈔票。（圖取自蕨對值臉書）

流通性最廣的1元紙鈔，選定稀有的雙扇蕨為設計圖案。（記者蘇福男攝）