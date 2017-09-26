高雄輕軌一階最後一段今通車 14站都可上下車

高雄市長陳菊試乘最新通車的輕軌路段。（記者王榮祥攝）

2017-09-26 19:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段C12駁二大義站至C14哈瑪星站，今下午舉行通車典禮，典禮過後、一階14站於傍晚全線通車，也將擔綱10月份在哈瑪星登場、生態交通全盛典的主角之一。

高雄市長陳菊今天親自主持通車典禮，她表示輕軌一階能順利通車，要感謝當地里長、議員與立委的協助，陳菊並公開肯定相關局處的努力，聯手造就這條城市移動的地標，強調市府團隊要把美麗留給高雄，過程中所有辛苦跟困難，「我們（團隊）承擔」。

陳菊也沒忘記為高雄的大事、10月在哈瑪星舉辦的生態交通全球盛典再作宣傳，鼓勵大家搭輕軌、捷運來哈瑪星，體驗一下綠色運具的示範空間。

高雄環狀輕軌分兩階段施工，第一階段C1到C14站全長8.7公里，於民國102年6月動工，104年10月先由C1到C4通車試營運，接著C4到C8（去年6月）、C8到C12（今年6月）陸續通車，最後一段C12到C14今天加入試營運。

輕軌一階全線通車後，與高雄捷運有兩處交會點，分別為C14哈瑪星站與高捷橘線哈瑪星站、C3前鎮之星站與高捷紅線凱旋站，可望建構捷運、輕軌第一個路網，對高雄觀光與交通動能有加乘效益。

捷運局表示，全線通車初期仍維持上午點7到晚上10點發車、每班15分鐘，將視人潮評估加密班距。