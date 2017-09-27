變形金剛迷必看！ 精彩模型收藏一次揭露

2017-09-27 08:30

〔記者陳怡君／台北報導〕電影《變形金剛》的熱血劇情，和華麗的變身過程，讓不少粉絲對柯博文、大黃蜂等經典角色留下深刻印象。而市售的變形金剛模型，其實玩法相當多樣，不只能將模型變身帥氣跑車，還能變成帶有聲光效果的手槍，甚至是支可隨身攜帶的筆！

變形金剛模型收藏家Anderson收藏資歷超過20年，擁有超過500隻變形金剛。Anderson表示，「小時候在電視上看到變形金剛G1動畫，畫面中柯博文由卡車變身機器人，讓我從此對變形金剛產生濃厚興趣，開始研究變形金剛模型構造，也開啟了收藏人生。」

Anderson的收藏中，也有多款珍貴的變形金剛模型。他表示，變形金剛模型不是只能變成機器人型態、車型態，市面上還有一些變形金剛模型，可以變身成更為另類的形態，增添更多「變形」的玩賞樂趣。

Anderson表示，與電影中變身大卡車的柯博文不同，他收藏中的「柯博文變形筆」是由日本模型製造商千值練推出，變形後不再是一部大貨車，而是一支可書寫、攜帶的原子筆。有趣的變形設計加上小巧而不馬虎的設計細節，讓不少粉絲直呼實在太特別。

而MP-36密卡登模型，除了關節可動性高，可做出仰望、俯腰、插腰等精細動作，變形形態也一改密卡登在電影中的樣貌。Anderson表示，這款MP-36密卡登，除了模型本體，還有附上槍托及槍管等配件，變形後為一支手槍造型，堪稱市面最具代表性的一代密卡登模型。現在就跟著生活週報腳步，看看Anderson還有哪些精彩收藏吧！