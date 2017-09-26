這家3兄妹真厲害 1年苦讀全拚上公職

2017-09-26 17:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕陳育聖、陳姿蓉、陳冠螢3兄妹，有感於工作時間長且薪水有限，去年攜手拚公職，1年來3兄妹相互激勵拚讀，今年一起考上公職，大哥與么妹考上一般警察行政，二姐上高考勞工行政，「一門三傑」傳佳話。

家中排行老大的陳育聖與小妹陳冠螢原各在餐飲業服務，陳姿蓉則是在通訊行工作，3人工作多年後，最大的感觸是工時長、休假不固定，且薪水與上班時間不成正比，3人有次聊天提及考公職的想法，引來另外兩人贊同，決定一起辭掉工作，一起拚考公職。

陳育聖因從小有警察夢，決定報考一般警察特考，小妹冠螢受影響也跟著報考警察，陳姿蓉則因曾工作到凌晨3、4點才回家，倍感勞工辛勞，選擇報考高考勞工行政。

因3人各均已有2到4年的就業經驗，脫離書本太久，白天報名輔導公職考試的補習班，學習各考科重點，回家再各自努力溫書。

其中勞工行政要考8科，陳姿蓉評估後採重點衝分策略，因數學佳，選擇主攻一般考生較弱的經濟學搭配行政學衝刺，其餘科目採上課認真聽講替代回家花太多時間準備。報考警察特考的兄妹準備策略則不同，哥哥是苦練題庫，甚至反覆練習3次，小妹則是自行整理筆記，重點背記。

準備考試的過程難免枯燥或有想要放空的時候，互相打氣的3人也會一起放空，在沒有壓力的情況下面對硬仗。

準備考試過程中，陪伴家人13年的愛犬「樂樂」因罹口腔癌病情惡化，日子所剩不多，姊妹甚至長達兩個月的時間無心準備考試，全花在陪伴「樂樂」到生命終點。結果警察特考先在八月底放榜，兄妹檔雙雙考取「一般警察四等行政」，這個月高考放榜，陳姿蓉也順利榜上有名。

陳姿蓉與陳冠螢強調，公職考試準備的科目眾多且準備期程長， 一定要睡飽，讀的東西才能真正讀進去，準備祕訣應是上課時專注聽課，理解後才有助背誦，兩人提及常見有人為跟上老師的速度，上課時只顧著抄筆記，反忽略老師課中提示的重點或邏輯，不如專心聽課，回家再慢慢整理心得與筆記，等於又複習一次。另兩人強調，勤練考古題也有助找到各科重點，再逐一針對錯誤之處去補強。