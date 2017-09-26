狂新聞不報妙禪 老闆遭爆是信徒

2017-09-26 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕以嘲諷時事聞名的網路惡搞媒體「卡提諾狂新聞」，近幾週影片未提及妙禪名車事件引發質疑，有網友爆料，負責經營卡提諾狂新聞的「網鈺數位科技有限公司」，伍姓老闆疑為妙禪信徒，在佛教如來宗網站上也能找到他的心得見證。

臉書粉絲專頁「反妙禪」昨晚刊出爆料文，文中指卡提諾狂新聞不播報「seafood」，疑是因為老闆本身就是「sea兄」。爆料者指出，妙禪教團「佛教如來宗」網站的心得見證文章，有一篇信徒伍X安的見證文，這個人是「派銳數位科技有限公司」的負責人；而經營卡提諾狂新聞的「派銳數位科技有限公司」，負責人登記為伍X強，巧合的是，這兩家公司登記在台北市內湖路的同一地址。

經本報查證，佛教如來宗網站確實有一篇署名伍X安的心得見證文，文中他自稱是國內網路業公司的負責人兼執行長，歷經車禍毀容和離婚，後來因為追隨「師父」，人生有了重大的改變，彷彿重生。

另經查就業網站，確實有一家「派銳數位科技有限公司」，登記地址在台北市內湖區內湖路，負責人與該妙禪信徒同名；而負責經營卡提諾狂新聞的「網鈺數位科技有限公司」，公司地址與派銳數位科技有限公司相同，負責人登記為伍X強。

相關爆料文章在網路上掀起話題，許多殷殷期盼狂新聞開酸妙禪卻大失所望的網友，紛紛表達恍然大悟，直呼「難怪」、「狂新聞已死」，還有人戲稱「史上最狂新聞莫過於此事了」、「難怪藍綠都不怕得罪，原來是紫的」。