幼兒園參訪社區百年餅店 小朋友都成好奇寶寶

圳堵國小附設幼兒園主任陳議濃，拿起餅店製作喜餅時使用的巨大印模，讓小朋友看得嘖嘖稱奇。（記者歐素美攝）

2017-09-26 14:28

〔記者歐素美／台中報導〕「請問帥哥老闆，月餅1個幾塊錢？」中秋節快到了，圳堵國小附設幼兒園今天帶領小朋友，走訪社區百年餅店-日春餅行，小朋友對月餅製作過程很好奇，頻頻發問，模樣可愛，一名小朋友問月餅價格，幼兒園主任陳議濃趕緊來個數學機會教育，「月餅9個450元，那1個多少錢？」立刻有小朋友回答「50元」，寓教於樂。家長邱士芳也大讚「這樣的戶外教學真棒！」

日春餅行目前由第4代的王明凱接手。第3代老闆王建來說，餅店從阿公時候就開始做，阿公傳給父親，父親再傳給他，已具有百年以上歷史，每年中秋，店裡都會製作傳統的雙面煎綠豆椪，還有白鳳豆內餡的小月餅，及紅豆內餡加上蛋黃的蛋黃酥販售，從農曆7月27日開始，平時各有工作的親友都會回來幫忙，為了食品安全，豬油及內餡等都是店內自行熬煮製作，並非使用半成品。

第四代的王明凱，原本從事攝影工作，3年前見父親年事已高，兄長又不願接手餅店生意，百年老店就此中斷，十分可惜，毅然辭去工作返鄉承接家業。

他說，從小就幫忙做餅，耳濡目染，轉行並不難，作餅和攝影一樣，都是將材料收集好後包裝呈現出去，要學的只是家傳的製餅配方。年輕人接手，更懂得利用網路行銷宅配，打開百年餅店的知名度，也讓更多人知道產品內容。

圳堵國小校長蔡宗信表示，幼兒園非常用心教學，配合中秋節節慶活動，利用鄰近的百年老店，讓老闆、師傅們教導小朋友月餅製作過程，讓小朋友知道怎麼吃月餅外，還有月餅的製作過程，這就是生活化的教學。

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