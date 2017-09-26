功維敘隧道觀光軸線竣工 尚禹橋相映成趣

以夢幻七彩隧道著稱的苗栗市功維敘隧道，參觀人潮不斷，是相當夯的景點。（記者張勳騰攝）

2017-09-26 12:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕以夢幻七彩隧道著稱的苗栗市功維敘隧道，苗栗市公所再度添新妝，以全新面貌亮相迎賓。苗栗市公所向中央爭取2千萬元經費，仿功維敘隧道工法新建「尚禹橋」紅磚拱橋，與另一端的七彩隧道相映成趣，打造成以鐵路及人文為主題的景點，今天舉行竣工祈福儀式，市長邱炳坤邀請當地百歲人瑞邱情金、邱劉庭妹等人一起帶走過新橋，象徵長長久久。

功維敘隧道有114年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長460公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，民國87年因山線雙軌工程通車而停駛。

隧道經過苗栗市公所整修，及苗縣府水利處斥資400萬元在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，近3年來，吸引許多遊客造訪。

苗栗市公所自費120萬元向台灣鐵路局訂購一台報廢的R46柴電機車頭及一節客車廂，作為鐵路意象裝置藝術，也同步開放參觀。

邱炳坤表示，此次工程除在功維敘南側三湖道入口對面增設廁所、停車場、北窩古茶亭，並在停車場對面設置桐花休憩廣場，遊客循桐花步道會通過城堡式的「尚禹橋」，即可進入功維敘景區，不必再冒險穿越三湖道，對遊客行的安全更有保障。