人小志氣高！台灣拔河隊創百分百奪牌率

2017-09-25 12:54

〔記者謝介裕／南投報導〕2017歐洲盃暨世界青少年室外拔河錦標賽，由南投高中與桃園壽山高中組成的台灣隊，再傳捷報，在18歲以下560公斤級錦標賽，戰勝人高馬大的荷蘭隊，與之前的公開賽一樣獲得銅牌，儘管成績未能再突破，但2項賽事、2面銅牌，百分百奪牌率，也締造參與室外國際拔河賽最佳成績的紀錄。

此次比賽，台灣隊只參與18歲以下560公斤級公開賽與錦標賽2項賽事，因比賽會場在室外草地，歐美選手個個長得又高又壯，馬步一札入土數公分，先天的體型優勢，導致南投高中拔河隊雖然戰績輝煌，曾獲亞洲盃冠軍、世界盃青少年及男女混合冠軍，但都是侷限於室內場地，在室外草地的成績始終與獎牌無緣，此次與桃園壽山高中組成聯隊代表台灣出賽，不但突破無牌魔咒，還一口氣拿下2面銅牌，也讓國際看到「人小志氣大」的台灣隊拔河的實力。

世界青少年室外拔河錦標賽560公斤級，在台灣時間24日登場，包括台灣在內，總共有8個國家組隊參賽，最後與瑞士、南非、荷蘭等3隊進入四強後，因對手一個比一個高大、壯碩，而未能穿金戴銀只獲得銅牌。

南投校長巫春貴說，台灣拔河隊員體型先天受限，雖然敗給冠軍瑞士隊、亞軍南非隊，但奮戰不懈的精神，也贏得國際給予的尊敬與友誼，最重要的是，銅牌成績也為自己爭取到保送國立大學的資格，值得掌聲及稱許﹗