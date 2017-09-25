台南商八設定地上權招商 盼吸引國際觀光人潮

南市推出「臺南市南區鹽埕段商八國有非公用土地開發案」，辦理招標設定地上權，規劃招商複合式商業設施，將引進觀光旅館或購物商場，盼吸引國際觀光人潮。（記者王涵平翻攝）

2017-09-25 11:23

〔記者王涵平／台南報導〕南市推出「臺南市南區鹽埕段商八國有非公用土地開發案」，辦理招標設定地上權，規劃招商複合式商業設施，將引進觀光旅館或購物商場，盼吸引國際觀光人潮。

經濟發展局副局長殷世熙表示，該基地方正且條件俱佳，今年12月6日截止申請，主要帶動台南市區南側及周邊商業區發展，並活化國有閒置土地，基地位於中華西路一段與新興路街口東南側之商業區，權利金底價2億9600萬元，地上權存續期間為50年，得申請延長20年，營運期間地租年息率3％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1.3％，地租不隨申報地價調整之年息率為1.7％。

基地對面為明和公園，是超過3公頃的大型公園，且基地位置鄰近安平港、86快速道路、臺南機場、奇美博物館、安平老街等，交通發達，聯外便捷，具海空運輸中樞點優勢，為地形方整、發展潛力可期之商業區土地，配合安平港客、郵輪、北觀光開發暨周邊觀光及人口成長消費需求，以發展多元商業經營活動，提升臺南區域競爭力。

有興趣廠商可至南市政府經濟發展局網站下載招商文件或電洽投資商務科。