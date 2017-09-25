藥師親自送藥到府 這個縣搶先開辦

2017-09-25 11:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕這個月開始，彰化縣衛生局率全國風氣之先，推動藥師送慢性處方箋用藥到府服務，由58家藥局、62位藥師依轄區別服務縣內失能長者，剛起步已服務了100位失能者，藥師公會全國聯合會理事長古博仁覺得立意良善，但希望擴及獨居與行動不便者，讓長照2.0服務更到位！

名為「專業藥師到府把關，長者用藥好健康」計畫，今天由彰化縣長魏明谷、古博仁和衛生局長葉彥伯，以及藥師們，共同在縣府宣佈了這項新創舉，魏明谷期望藉由愛心、貼心、安心的「3心」到府服務，讓家屬與長者們建立正確用藥觀念，提高用藥配合度，活得更健康、更開心。

古博仁說，彰化縣藥局300多家，目前有58家藥局加入，公會希望300多家藥局，未來都能成為送藥到府的生力軍成員，將來藥師增加了，服務對象同時擴及同樣也很需要關懷的獨居老人，與行動不便的長者，會讓服務更全面更貼近民眾需求。

有藥師說，送藥到府才發現，失能長者長期吃藥，家裡藥包放了一大堆，過期藥品混合置放，很容易吃到過期藥品，沒治病還反傷身。

還有藥師指出，慢性處方箋3個月1期，第1次在醫院領取，第2次、第3次由藥師送到府，藥師每1個月至少有1次機會與失能長者和家屬碰面，了解失能者用藥情況，發現不對趕快修正，減輕失能長者的病痛，減輕失能長者家人的照護負擔，更少了往返醫院領藥的不便。

彰化縣目前人口約128萬9000人，65歲以上老年人口18萬5312人，占全縣人口比率14.4％，老年人口成長，慢性病與失能人口急遽上升，根據臨床統計，失能者或缺乏自我照顧能力者，80％以上皆需要長期接受藥物治療。