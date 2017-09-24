指控建商設路障阻礙通行 大樓住戶拉白布條抗議

建商洪平森（左一）與社區住戶發生口角，警方（中）擔心爆發肢體衝突，也到場維持秩序。（記者方志賢攝）

2017-09-24 23:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區「六號綠洲」大樓，疑因產權爭議，社區住戶不滿建商在地下機車停車場及汽機車出入口設置鐵門、路障，阻礙住戶通行，今群聚大樓前拉布條抗議，建商則強調私有土地供住戶使用20多年，每年還要繳18萬元房屋稅，太不合理了。

三民區建安路「六號綠洲」現有住戶280戶，民國81年由國城建設建造完工。近百名住戶，今群聚大樓前高喊「抗議！抗議！」並掛起「賣屋不賣路，還我土地」及「拆除地下防空避難逃生鐵門」等白布條。

國城建設董事長洪平森也拿著土地所有權狀，強調出入口旁是他私人土地，並與住戶數度發生口角，警方擔心爆發肢體衝突，也派員到場維持秩序。

有住戶指控，當年購買房子時，並不知道大樓部分公共設施仍是建商私有土地，住了25年，直到今年初，建商竟主張地下一樓游泳池改成的機車停車場及大樓前汽、機車出入口旁土地，是他私有土地。

社區主委李玉龍表示，住戶們難以接受的是，建商竟在地下機車停車場，自行設置鐵門、水泥路障，最近更在一樓汽機車出入口旁，以鋼筋及水泥路障擋住，妨害住戶通行，數度要求建商拆除都未獲具體回應，只好發起抗議行動，要求建商出面解決。

也是大樓住戶的洪平森，今拿出土地所有權狀，強調汽機車出入口旁約5、6坪土地及地下機車停車場約2、300坪土地，都是他私人土地，長期提供住戶使用，他還要支付每年18萬元房屋稅。

洪平森說，社區大樓剛蓋好時，地下一樓原設會員制游泳池，後來他旅居國外，游泳池填平被改成機車停車場，他想把土地捐給住戶，但住戶們不同意，管委會也不願繳稅金。

李玉龍強調，建商宣稱地下機車停車場是私有土地，管委會要求建商舉證，遲未提出證據，汽機車出入口旁的土地，管委會已申請10月5日鑑界查明清楚。