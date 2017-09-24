驚！國父怎會到台南賣巧克力？ 原來是…

「小國父」中醫師葉重順（前左三）到台南為好友女兒開設的巧克力名店開幕剪綵。（記者王俊忠攝）

2017-09-24 13:11

〔記者王俊忠／台南報導〕國父孫中山怎麼會到台南來賣巧克力！？原來這位國父是台灣現代版的「小國父」中醫師葉重順，葉重順與在台南市南區開設心作巧克力名店的蔡一禕父親同是中醫師兼好友。葉重順笑說，知道好友在台南做健康好食品，特別跨刀到府城為好友的巧克力代言、讚聲！

在高雄市鳳山區擔任中醫師的葉重順，眼神深邃、留著小鬍子，他穿上中山裝，與國父肖像比對，相似度超高，今天近午他現身友人女兒在南市南區健康路二段開設的華侖婷娜心作巧克力店，引發排隊搶優惠的民眾陣陣驚呼「怎會那麼像國父？是國父再世嗎？」。

許多民眾爭搶與葉重順合照留念，葉重順大方把刻有國父銅像的十元紀念幣兩枚與其個人及國父照片、巧克力店名片小禮物送給民眾。葉重順表示，好友在健康路做巧克力健康食品，很有意義，造型漂亮、吃著甜在嘴裡、好在心肝裡。

巧克力店負責人蔡一禕說，華侖婷娜原位在東區崇明路，由她與妹妹蔡壹先經營，今天轉移到南區健康路二段旗艦門市，兩姊妹原本是做寵物美容，後來換跑道、從烘焙門外漢踏入巧克力領域，努力多方學習進修，從一間不起眼小店，轉變成一間有座位可內用溫馨浪漫的甜點店。弟弟蔡一民曾在法國米其林餐廳學甜點藝術，目前尚在法國進修烘焙甜點，會不定期回國特製一些與台灣味結合的新甜品，開創另一個甜品新境界。

蔡一禕表示，該店是用比利時進口原料做台灣人口味能接受的巧克力，全靠師傅巧手精心製作，製作1顆巧克力要3個工作天，再怎麼形容好吃口感，還是要民眾自己來品嚐才能體會巧克力的美味。