文言文比例下修 選文須兼顧不同文類、本土素材

國教署長邱乾國（右起）、教育部次長林騰蛟與國教院院長許添明，23日說明課審大會高中課綱文言文比例審查結果。（記者張嘉明攝）

2017-09-23 21:21

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕文言文不再獨尊漢學！教育部今天再度召開一整天的課審大會，討論12年國教國語文課綱，除了下修文言比例、縮減推薦選文至15篇，文化經典也不列舉老莊等，更提出決議，要求附錄中的選文必須依照原住民教育法，兼顧不同文類、本土素材等，每個時代最多3篇，更要與當代重大議題連結。

高中3年文言文課數 35％到45％

教育部國教署長邱乾國表示，今天會議上午是第9次課審大會，下午接續召開第10次，出席人數分別是41及43人。開了一整天後，再度做出重大決議，其中，國語文課綱的文言文比例，依照課數計算，普通高中生3年的文言文課數平均應為35％到45％，比起草案的45％到55％還下修10％，也比現行101課綱的45％到65％還要更低；但中華文化基本教材是額外的必修課，不列文言文課數比例限制內。

附錄文言文推薦選文 縮減到15篇

另外，因應文言比例下修，課綱中附錄4的文言文推薦選文也必須修正，草案原是20篇選文，會議上有委員提案討論後，最後有15票同意、3票不同意，通過下修到15篇，但未來如何選文仍待後續討論，但做出原則性意見，要求國教院研修小組依據原住民教育法，文言選文應兼顧不同文類及本土素材作品，也要依課綱的學習重點中5大類文本來調整，原則以每個時代最多3篇、並應與當代重要議題連結。

邱乾國還說，而在課綱中也寫到每冊要選1課「文化經典」，原草案有列選文範圍，如《詩經》、《老子》、《莊子》、《墨子》、《荀子》、《韓非子》、《楚辭》、《文心雕龍》等，但透過兩輪投票後，決定刪掉上述經典案例，改以原則性處理，文字修正為「選材範圍應具時代、思想流派及文體之多樣性」

教育部次長林騰蛟表示，下次會議時間為10月15日，因國語文課綱還有其他細節，尚須委員詳細討論。邱乾國則估算，文言文比例下修後，未來國文課本如果總課數依60課來計算，文言文課文約是21課到27課之間，數字比起現行的49課要下修許多。

相關影音