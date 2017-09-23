協助失智症長輩 超商推動「大齡實習生」計畫

「幾點了咖啡館」中的失智症奶奶，負責端咖啡給顧客的工作。（圖由7-ELEVEN提供）

2017-09-23 18:44

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了打造對失智症友善的環境，超商業者7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會合作，邀請年齡超過80歲的失智症長輩，在特定門市擔任「大齡實習生」，藉此以職能治療的方式，改善失智症的症狀。同時也透過門市實習生的方式進行社區參與，打造出對失智症友善環境。

7-ELEVEN在今年7月於嘉義新大業門市成立全國第1間「幾點了咖啡館」，9月接著在嘉北門市成立第2間，邀請天主教中華聖母基金會照護的14名失智症長輩，每週擔任一次「大齡實習生」。這些平均年齡超過80歲的長輩，一開始每天都會有「今天是我第一次來這裡」的狀況，但在穿上制服的時候，卻又會有隱約的想起「歡迎光臨」這種工作口號。

藉由在門市的實習工作，除了可以增加社會互動，也能提升長輩自信。其中擔任大齡實習生之一的阿金阿嬤，她女兒久指出阿嬤的記憶力有比以前進步，個性更從羞怯怕生到現在能在門市內高歌一曲，看在家人的眼裡相當感動。除了記憶力改善與與反應變快外，讓長輩投入職場的職能治療，也有助於失智症長輩改善情緒不佳的狀況。

7-ELEVEN在先前與天主教中華聖母基金會的合作中發現，失智患者利用長照服務的人數偏低，此外許多照顧者在失智患者不同階段的照顧需求，沒有獲得足夠的支援。對此7-ELEVEN希望藉由門市與公益團體合作的方式，建立社區整合照顧模式，作為失智友善社區支持據點。此外7-ELEVEN透過經營社區關係的方式，也間接帶動了門市「零錢捐」的成效提升，可說是意外收穫。