台東之美鐵人三項 楊茂雍、張羅苡113公里稱王封后

2017-09-23 16:48

［記者黃明堂／台東報導］由台東縣政府與台東縣鐵人三項運動委員會等單位辦理「2017台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽」，今天在台東森林公園活水湖等地舉辦，113公里半超鐵男子組由我國好手楊茂雍以4小時36分10秒奪冠、女子組張蘿苡5小時42分58秒封后。

半程超鐵113公里在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河至和平國小折返回台東森林公園）、路跑21.1公里（大會會場中華大橋下、中華路、馬亨亨大道、錦州街107巷與馬亨亨大道交叉路口折返、博愛路與馬亨亨大道交叉路口折返（共3圈）、原路返回到終點處），共計113公里。

113男子組前三名成績如下：

1.楊茂雍4小時36分10秒

2.謝育宏4小時52分44秒

3.陳智禎4小時54分51秒

113女子組前三名成績如下：

1.張蘿苡5小時42分58秒

2.林吟霞5小時51分30秒

3.林麗霞6小時12分57秒

明日進行其它賽程，上午8時至中午12時將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時馬亨亨腳踏車道及志航路一段等市區部份地區道路也將進行管制，當天利用聯外道路及馬亨亨大道從台東往東海岸方向的汽、機車，請於依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全。