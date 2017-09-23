太平雲梯啟用 開啟嘉義觀光新紀元

2017-09-23 12:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）23日上午舉辦梅山太平雲梯啟用典禮，由催生者立委陳明文、嘉義縣長張花冠、交通部觀光局副局長陳淑慧、阿管處處長馬惠達等人共同主持，開啟嘉義縣觀光新紀元。

太平雲梯全長281公尺，海拔1000公尺，除嘉南平原美景盡收眼底外，雨後天氣晴朗，還可以遠眺澎湖，而雲梯設計也相當特別，後半段為幅度微揚的階梯式吊橋，共有160階，具有一定程度的挑戰性。

觀光局副局長陳淑慧表示，太平雲梯位於大阿里山北茶道入口，啟用後除串聯太平四村觀光旅遊動線，還可以進一步打造大阿里山區優質休憩品質。

陳明文強調，12年前他擔任縣長時，地方人士提出興建觀光吊橋構想，但他向中央提計畫，一開始卻被認為是天方夜譚，經他鍥而不捨爭取，終於開始規劃，但過程一波三折，並不被看好，所幸不放棄，今天終於夢想成真。

張花冠指出，嘉義縣觀光條件屬村姑型、愈看愈美麗，現在有了國際級太平雲梯加持，可以吸引外國旅客到嘉一遊。

太平雲梯登梯採網路預購票券，每日限制約2000名遊客；雲梯除每週三不營運，開放時間為平日上午9時至下午16時30分，假日上午9時至下午17時30分；票價全票100元、團體及學生80元、兒童及銀髮族半票、嘉義縣市民優惠票30元、梅山鄉民免費。