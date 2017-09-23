總舖師「阿三哥」遺愛人間 捐100萬助學

2017-09-23 11:09

〔記者楊金城／台南報導〕「我們以身為爸爸的子女為榮為傲」，後壁區上茄苳愛心總舖師殷總吉生前樂於助人，9月中因意外辭世，享壽88歲，7名子女不捨父親離開，遵其遺志在上午父親告別式時捐出100萬元作為北台南家扶中心下學期助學希望工程的起跑基金，由北台南家扶主委吳慶堂代表接受。

北台南家扶主任莊淑惠說，人稱「阿三哥」的殷總吉擔任北台南家扶中心扶幼委員22年，幫助弱勢家扶家庭、孩子，他自己家族的捐款加上募集的愛心捐款保守估計超過700萬元，這次遺愛人間助學100萬元可幫助500位學生。

殷總吉生前樂於助人，人緣極佳，今天告別式，兒子殷慶壺決定不收奠儀，但是很多愛心總舖師的親友、幫助過的人、不認識他的人因他的愛心受到感動，紛紛前來悼念。

殷總吉生前愛熱鬧，許多人送來花藍、花柱送他一程，他因騎了37年的老機車行善，家扶也特地為這位「不老騎士」做了一幅人形立牌紀念，總統蔡英文、副總統陳建仁也致送輓聯。

殷總吉的7名子女原本打算在告別式後才捐款100萬助學金，後向他擲筊請示，殷總吉「同意」在告別式上捐款，因為他生前愛熱鬧氣氛。

殷總吉的孫子致答謝詞說，阿公「無要緊「、「秤蔡啦」、樂於助人的「阿三哥」精神將由家人傳承下去。殷總吉的么女殷素蘭也將接下父親的棒子，擔任北台南家扶的扶幼委員繼續傳愛下去。

相關影音